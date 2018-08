Dal 7 agosto l’estate di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium si arricchisce con le Hawaiian Nights - proseguono anche le Starlight Nights

(PRIMAPRESS) - L’estate a Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium si arricchisce di un nuovo evento, le Hawaiian Nights: a partire dal 7 agosto fino al 31 agosto tutti i martedì e i venerdì sera saranno dedicati alla salvaguardia della barriera corallina e alla sensibilizzazione degli Ospiti sulla tematica del rispetto ambientale. Il nome delle serate deriva dall’attenzione verso l’ambiente dimostrata dalle isole Hawaii, dove è stato emesso un bando contro le creme solari che, con i loro ingredienti nocivi, danneggerebbero la flora e la fauna della barriera corallina. Per essere a tema, tutti gli Ospiti - al loro ingresso all’Acquario - riceveranno una colorata collana hawaiiana. Come sempre, i principali protagonisti dell’iniziativa saranno i bambini che, durante le Hawaiian Nights, potranno prendere parte al laboratorio “Anch’io posso salvare il mondo”, che avrà luogo alle 20.30 presso la Sala Cinema. Tramite l’utilizzo di due cartelloni - uno raffigurante la barriera corallina ricca di flora e fauna e l’altro raffigurante il reef completamente invaso di immondizia - i talker presenteranno le meraviglie della barriera corallina e i pericoli che ne pregiudicano l’esistenza. Insieme, talker e bambini individueranno otto semplici regole per dare il proprio piccolo contributo alla salvaguardia ambientale. Le regole ideate verranno poi trascritte e appese al filo che collega fisicamente e idealmente le due rappresentazioni della barriera. Tutti i bambini riceveranno la medaglia con la scritta “IO POSSO SALVARE IL MONDO”. In contemporanea all’iniziativa, nelle serate del lunedì, mercoledì e giovedì fino al 30 agosto, proseguono le Starlight Nights: suggestive aperture serali dedicate alla bioluminescenza degli animali marini. Durante le Starlight Nights, le luci dell’Acquario vengono abbassate e rese soffuse, dando risalto all’illuminazione delle vasche. Tutti gli Ospiti, che al loro arrivo ricevono un braccialetto luminoso (starlight) da indossare lungo le 16 ambientazioni del percorso, sono coinvolti in un’atmosfera “bioluminescente” unica. Per i più piccoli, l’Acquario propone un interessante laboratorio dedicato alla bioluminescenza negli abissi, che si svolge alle ore 20.30 presso le vasche interattive. Durante il laboratorio, i piccoli Ospiti possono apprendere la natura della bioluminescenza e il suo utilizzo da parte degli animali marini; in seguito, armati di cartoncino e glitter, i bambini possono creare il proprio pesce luminescente. Le aperture serali rappresentano anche un’occasione speciale per ammirare il curioso nuovo arrivato nella stanza del relitto, il Pesce Ananas, che utilizza la bioluminescenza per comunicare con i suoi simili e catturare le prede avventurandosi nelle grotte. Questo pesce tropicale, dal nome che richiama il motivo a strisce del suo corpo e i colori che vanno dal giallo al biancastro con margini neri, è infatti un animale solitario attivo soprattutto durante la notte, dotato di un organo bioluminescente posto sulla mandibola, che emette raggi arancioni durante il giorno e verdi-blu nelle ore notturne, visibili solo quando il pesce apre la bocca. Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00; fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, l’orario di apertura è prolungato fino alle 22.00 mentre il sabato e la domenica l’Acquario resterà aperto fino alle ore 18.00. - (PRIMAPRESS)