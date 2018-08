Attivato il nuovo PoP del MIX nel Global Cloud Data Center di Aruba

AREZZO - Aruba S.p.A. leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini e tra le prime aziende in Europa per la crescita dei servizi di data center e cloud, annuncia l’attivazione di un punto di presenza (POP) del MIX – il più grande Internet eXchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato – direttamente accessibile da Global Cloud Data Center di Aruba, il Data Center Campus più grande d’Italia.

L’accordo tra Aruba e il Milan Internet eXchange prevede l’aggiunta di nuove interconnessioni – peering tra le reti – tramite l’attivazione di un Point of Presence all’interno di Global Cloud Data Center, grazie ad apparati collegati a Milano in doppia via in fibra, così da facilitare lo scambio di traffico con numerosi altri carrier nazionali ed internazionali.

In questo modo, i clienti Aruba, operatori telco e tutti gli interessati, potranno scambiare traffico localmente e con gli operatori del MIX di Milano direttamente dal data center di Ponte San Pietro e – al contempo – il MIX stesso amplierà le proprie potenzialità come nodo di interconnessione grazie a questa nuova accelerazione nella strategia di sviluppo del punto di interscambio nell’intera area lombarda, che quindi si amplia ulteriormente rispetto al complesso di Milano Caldera.

La collaborazione tra i due player è strategica per lo sviluppo dell’Internet italiano ed europeo, e conferma Global Cloud Data Center sempre più proiettato verso un posizionamento centrale in Europa, all’interno della rete tra gli hub globali di Amsterdam, Londra e Francoforte.

Joy Marino, Presidente di MIX, ha dichiarato: “La prima volta che ho visitato Global Data Center sono rimasto molto colpito dalle potenzialità del sito e dalla visione che anima Aruba; ci siamo subito impegnati per raggiungere questo comune obiettivo. Ora che abbiamo un POP alle porte di Bergamo, si può davvero parlare dell’“anello lombardo” (Lombard Ring) di MIX come dell’infrastruttura che permette a tutti gli operatori Internet di fare peering tra loro, ovunque siano posizionati nei più grandi Data Center della regione. Il gap infrastrutturale con gli altri Paesi europei si sta colmando.”

Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba S.p.A. ha aggiunto: “Siamo molto felici per questo accordo visto che ci permette di offrire ai nostri clienti la possibilità di connettersi alla LAN di MIX e fare peering con con grande facilità ed abbattendo i costi di trasporto. Questo va a vantaggio sia dei nostri clienti, ma anche di tutti coloro che vorranno realizzare nuove interconnessioni in un punto vicino, ma comunque alternativo al nodo principale di Milano Caldera. Ritengo sia un tassello importante per rendere la rete italiana sempre più robusta e per favorire al massimo il suo sviluppo, in modo da poter supportare al meglio la forte crescita che si prospetta per i prossimi anni sia in termini di utilizzo che di traffico generato dalle nuove tecnologie.”

Global Cloud Data Center è una struttura completamente ecologica e dotata di tecnologie d’avanguardia. Il data center è stato realizzato per offrire i massimi standard di sicurezza e prestazioni e garantire il massimo livello possibile di efficienza energetica. Due gli obiettivi: ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente e assicurare la qualità e la convenienza dei servizi. Global Cloud Data Center utilizza un impianto di raffreddamento geotermico ad alta efficienza ed è alimentato al 100% da energia proveniente da fonti rinnovabili – di origine certificata GO (Garanzia d’Origine) – a cui si aggiungono una centrale idroelettrica ed impianti fotovoltaici di proprietà, situati all’interno del campus stesso. Tutti i sistemi sono stati progettati e costruiti per soddisfare ed eccedere i massimi livelli di resilienza del livello Rating 4 (former Tier4) di ANSI/TIA 942-A.