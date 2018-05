A Giorgio Mancini il centro di documentazione di Ponticelli

(PRIMAPRESS) - Martedì 8 maggio 2018 alle ore 18.30 presso l'ex centro di documentazione di Ponticelli (via Purgatorio 10) si terrà “La memoria del presente” cerimonia d'intitolazione a Giorgio Mancini dell’ex centro di documentazione di Ponticelli recentemente ristrutturato integralmente. Alla cerimonia interverranno Luigi Magistris sindaco di Napoli, Roberta Gaeta, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Guido D’Agostino, storico e presidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Roberto D’Avascio, presidente dell’ Arci Movie, Maria Giovanna Mancini, figlia di Giorgio Mancini. L'ex centro di documentazione di Ponticelli, una struttura molto grande, di tre piani, ex masseria al centro della parte più antica del quartiere, è stato ristrutturato da Arci Movie tra il 2016 e il 2017 con il contributo di un progetto ministeriale. La struttura ospita, grazie alla presenza di Arci Movie, l'educativa territoriale di Ponticelli dal 1999 ed è frequentata ogni giorno da oltre 40 ragazzi svantaggiati del nostro territorio. “Sarà un momento di celebrazione – dice Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie - di orgoglio e di festa per il nostro quartiere e per il nostro territorio soprattutto perché presenteremo la struttura completamente rinnovata dopo i lavori dello scorso anno. La nostra associazione ha deciso di intitolare la struttura alla figura di Giorgio Mancini, storico locale e docente scolastico, autore di svariate monografie sul territorio, la storia e le tradizioni di Ponticelli e di Napoli est, morto 9 anni fa. Una figura di riferimento per la cultura del territorio, che tanti anni fa aveva progettato con il comune di Napoli di utilizzare questa struttura per farne un centro di documentazione”. La cerimonia sarà l’occasione per riflettere sull'impegno e sulla attività che l’Arci Movie svolge su questo territorio da tempo, a partire dalla storia collettiva dell’associazione fatta di cura per bambini, persone, relazione e luoghi. Durante la serata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Sguardo tra passato e presente” dedicata a Napoli est, a cura di Luigi Verolinio e Giovanni Bellotti. A seguire un brindisi e un piccolo buffet. Ingresso gratuito - (PRIMAPRESS)