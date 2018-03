31 marzo: Aruba celebra il World Backup day

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Aruba S.p.A.leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini e tra le prime aziende al mondo per la crescita dei servizi di data center e cloud, il 31 marzo celebra il World Backup Day, la giornata mondiale dedicata all’informazione sul mondo del backup e, soprattutto, all’importanza di eseguirlo su base regolare.



Affidare i propri dati a data center certificati, che offrono garanzie a livello di data security e conformità alle regolamentazioni in merito di trattamento e protezione del dato, è ormai un aspetto su cui non si può prescindere. I casi di perdita dei dati sono infatti molto più frequenti di quanto si possa credere – da un’indagine del 2017, sono stati 3,62 milioni gli incidenti che hanno coinvolto perdite di dati aziendali1 - e spesso è difficile recuperare tutte le informazioni andate perse se non si è provveduto a farne una copia.



E’ importante, quindi, non farsi cogliere impreparati e non minimizzare questo rischio.Garantire la protezione e la sicurezza del dato è ancora più necessario oggi in ottica GDPR per poter essere conformi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati entro il 25 maggio 2018: ogni azienda dovrà garantire ai clienti l’accesso ai dati - qualora ne facciano richiesta - e adottare sistemi per memorizzare i dati in modo sicuro ed assicurarsi che non possano essere cancellati accidentalmente. Ogni azienda dovrebbe, quindi, affidarsi a piani di disaster recovery e soluzioni di backup allo scopo di garantire integrità e ripristino dei dati in caso di eventuali guasti di archiviazione.La soluzione di Cloud Backup di Aruba è ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei backup eseguiti, nel rispetto delle politiche di disaster recovery. Grazie a questa soluzione: i backup possono essere programmati con cadenza oraria, giornaliera, settimanale oppure ad orari personalizzati e sono salvati e mantenuti nei Data Center Aruba con accesso protetto; è possibile creare, programmare e ripristinare i backup in modo semplicissimo: qualsiasi operazione e configurazione è gestibile da un’unica interfaccia grafica semplificata; si possono creare e gestire backup per i Cloud Server e per i server fisici, sia che si trovino nei Data Center di Aruba, sia presso altri fornitori o internamente nei propri uffici; si potrà godere di soluzioni preconfigurate (a pacchetto) oppure soluzioni pay-per-use (a consumo) scegliendo liberamente il periodo di conservazione dei dati; è garantita la massima sicurezza in termini di archiviazione e trasferimento dei dati attraverso i sistemi di criptaggio AES – l’Advanced Encryption Standard; i backup diventano incrementali: dopo il primo, i successivi registrano solo eventuali modifiche. Se si è consapevoli dell’importanza dei propri dati, l’utilizzo di soluzioni di backup dovrebbe essere una consuetudine: il suggerimento è di eseguire i backup regolarmente e presso data center affidabili e certificati in modo da prevenire eventuali data loss. Aruba celebra il World Backup Day con una promozione speciale dedicata a chi i propri dati vuole preservarli con copie di backup: Chi attiva entro l’8 aprile 2018 un pacchetto di Cloud Backup da 50 GB, 100 GB, 250 GB o 500 GB avrà uno sconto del 30% per sempre - (PRIMAPRESS)