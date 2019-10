Rimini: operazione antimafia dei Carabinieri in 4 regioni nei confronti di due organizzazioni camorristiche. Sequestrati beni per 500 mila euro

(PRIMAPRESS) - RIMINI - E’ partita questa mattina all’alba un’operazione antimafia dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini tra Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania, volta a colpire due organizzazioni camorristiche dedite a estorsioni, rapine,sequestri di persona,detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni e impiego di denaro di provenienza illecita; 150 i militari impegnati. In esecuzione 10 misure cautelari e il sequestro di beni mobili e immobili per un valore stimabile in circa 500 mila euro. - (PRIMAPRESS)