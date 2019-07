Riccione: arrestata dai Carabinieri la banda dei Rolex che operava sulla riviera romagnola

(PRIMAPRESS) - RICCIONE - La banda dei Rolex in trasferta dalla Campania ai luoghi delle riviera romagnola. I Carabinieri di Riccione hanno arrestato tre rapinatori che a giugno hanno colpito turisti, derubandoli di orologi di valore e dei riconoscibili Rolex. I tre rapinatori dalla Campania si trasferivano nelle località balneari e agivano in modo rapido, strappando l’orologio con un colpo secco che faceva saltare la piccola asta che collega il cinturino alla cassa. I Carabinieri, già sulle loro tracce da giorni li hanno arrestati in flagranza di reato: avevano appena rubato un Rolex Daytona Oyster Flex da 25mila euro. - (PRIMAPRESS)