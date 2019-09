Ferrara: sono deceduti i tre ragazzi che si sono schiantati all'uscita della discoteca. Il conducente era positivo all'alcool test

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Sono deceduti in ospedale i tre giovani che ieri sera erano rimasti coinvolti nell’incidente mentre rientravano ieri sera, intorno alle 2,30, dalla discoteca nei pressi di Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara. Per i tre giovani tra i 21 e i 29 anni lo schianto contro un albero. è stato fatale. Alla guida del mezzo, c’era un altro ragazzo che però è rimasto ferito e non è in pericolo di vita. Il giovane, sottoposto agli esami tossicologici sarebbe risultato ubriaco con un tasso alcolemico pari a 1,30, quasi tre volte superiore al limite consentito. Ora è indagato per omicidio stradale plurimo. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza: si tratta di Giulio Nali, 28 anni, di Occhiobello (Rovigo), Manuel Signorini, 23anni, di Salara (Rovigo), e Miriam Berselli, 21 anni di Ferrara. I tre lavoravano tutti insieme in un supermercato di Ferrara. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente. Il pubblico ministero di turno, dopo i rilievi delle forze di polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente, ha disposto il trasporto delle salme all'istituto di Medicina legale e ordinato l'autopsia. - (PRIMAPRESS)