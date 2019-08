Faenza: si stanno spegnendo gli ultimi focolai dell'incendio divampato al deposito di logistica. Test dell'aria per verificare presenza di diossina

(PRIMAPRESS) - FAENZA - Si stanno concludendo le operazione di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco nel magazzino di logistica a Faenza. Il rogo dovrebbe essere domato definitivamente nelle prossime ore. Ancora da chiarire la causa dell'incendio che ha impegnato centinaia di uomini con interventi via terra e anche con elicotteri. La preoccupazione più grande è ora per la densa nube che si è sprigionata dal capannone. I primi rilievi sull’aria, tuttavia, sembrano rassicuranti, anche se si attendono i test su eventuali diossine e metalli. - (PRIMAPRESS)