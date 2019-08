Faenza: in fiamme uno stabilimento di logistica. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di non uscire

(PRIMAPRESS) - FAENZA - Domate le fiamme del rogo in corso in via Deruta a Faenza. Sul posto, oltre ai vertici provinciali dei Vigili del Fuoco, è presente anche il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi mentre i tecnici Arpae sono al lavoro per monitorare la qualità dell’aria e la possibile presenza di sostanze inquinanti.

Non risultano nella struttura della Lotrad sostanze di amianto, tuttavia è stato raccomandato ai cittadini di evitare di uscire dalle abitazioni fino alla normalizzazione dell’aria ora satura di fumo e residui di sostanze plastiche.

Il magazzino invaso dalle fiamme è sede di un'azienda di logistica, che al suo interno ospita merce di ogni tipo, dall'alimentare agli accessori auto in vulcanite.