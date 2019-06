Castrocaro Terme: domani i funerali del bimbo annegato nell’acqua pare di Mirabilandia

(PRIMAPRESS) - FORLI - Si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di S. Nicolò e S. Francesco a Castrocaro Terme,nel Forlivese, i funerali del piccolo Edoardo Benassi, il bimbo di 4 anni morto annegato mercoledì nella piscina di Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia,nel Ravennate.

I risultati dell'autopsia eseguita ieri sono attesi entro 60 giorni,ma la dinamica di quanto accaduto pare ormai chiara: il bimbo,allontanatosi dal punto in cui la madre lo aveva lasciato,è finito in una zona della piscina profonda 110cm.

ed è annegato. Oltre alla mamma del bimbo risultano indagate altre 8 persone del parco acquatico e l'attenzione degli investigatori è rivolta al probabile mancato controllo dell'accesso del piccolo in un'area piscina dove l'acqua è più alta e quindi vietata ai bambini non accompagnati.