Bologna: interrotta la linea ferroviaria tra Cesena e Forlì per l'esondazione del fiume Savio in piena

BOLOGNA - Interruzione ferroviaria dalle 7.50 di di questa mattina sulla linea BolognaRimini tra Cesena e Forlì a causa del maltempo. La misura, fa sapere Fs, è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi totalmente sommerso dall'acqua. Sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. Tecnici di Rfi sono al lavoro per monitoraggi. E'in corso la riprogrammazione dei treni, con possibili deviazioni,cancellazioni e servizi bus. - (PRIMAPRESS)