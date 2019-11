Bologna: esplode un tir nell'area di servizio di Cantagallo sulla A1. Feriti due Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Mentre ad Alessandria si svolgono i funerali per i tre pompieri morti nell’esplosione della cascina di Quargnento, altri due vigili del fuoco devono fare i conti con un intervento nell’area di servizio Cantagallo sull’autostrada A1.

Durante lo spegnimento dell'incendio di un camion esploso per cause da accertare, i due vigili intervenuti sarebbero caduti da una scala per lo spostamento d'aria, riportando diverse fratture: uno al bacino e uno ad un braccio. Sono stati portati all'ospedale Maggiore anche altri pompieri della stessa squadra caduti per terra nell'esplosione. - (PRIMAPRESS)