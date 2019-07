Addio a Raffaele Pisu, attore garbato della commedia brillante che divise il palco con Gino Bramieri

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Se ne è andato Raffaele Pisu, l’attore e comico in commedie brillanti che aveva lavorato al fianco di Gino Bramieri e Marisa del Frate.. Aveva 94 anni.Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una malattia. Attore, comico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Tra le sue apparizioni più recenti, quelle nelle fiction televisive Non ho l'età (2001) e Non ho l'età 2 (2002), Una vita in regalo (2003), Ma chi l'avrebbe mai detto (2007) e Marameo (2008), Don Matteo 6 (2008). - (PRIMAPRESS)