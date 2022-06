I professionisti della pizza in gara al Fantini Club di Cervia

(PRIMAPRESS) - CERVIA (RA) - Si chiude in Emilia Romagna il tris di semifinali “on the beach” di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione del Gambero Rosso come media partner.

I 180 pizzaioli ai nastri di partenza sono diventati 27 dopo le nove selezioni regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) effettuate da febbraio a maggio; al termine delle semifinali resteranno solo in 9 a contendersi il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Dopo le prime due semifinali disputate in Calabria e in Abruzzo con i pizzaioli qualificati rispettivamente nelle gare regionali del Sud e del Centro Italia, il 4 luglio a Cervia (RA) presso il Fantini Club sarà il turno degli ultimi nove semifinalisti provenienti dalle gare regionali disputate al Nord Italia (Piemonte, Lombardia e Veneto). I tre concorrenti che otterranno il punteggio migliore conquisteranno gli ultimi posti per la finalissima in programma il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

Nelle semifinali i pizzaioli si confrontano sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto e sono giudicati da una giuria tecnica, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso, e una giuria popolare. Si qualificano alla fase successiva i concorrenti che risultano migliori in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ha ospitato la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale sono i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Con l’inizio delle semifinali si è registrato l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition di RDS 100% Grandi Successi come Official Radio, che anche a Cervia regalerà a tutti i presenti momenti di musica e intrattenimento con i DJ set. Nella finalissima l’intrattenimento firmato RDS 100% Grandi Successi sarà arricchito dalla presenza del conduttore Giacomo Ciccio Valenti. - (PRIMAPRESS)