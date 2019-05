Whirlpool Emea cede il ramo d’azienda di Napoli: 420 dipendenti a rischio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Whirlpool intende lasciare Napoli e l’annuncio ha agitato le acque nello stabilimento in cui sono impegnate 420 dipendenti ed ora sarebbero a rischio. La Whirlpool Emea dal canto suo ha espresso l’intenzione di procedere, come si legge in una nota dei sindacati, con la riconversione del sito di Napoli e cedere il ramo d'azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento Lo ha annunciato l'azienda ai sindacati. La chiusura dello stabilimento di Napoli coinvolge circa 420 lavoratori.L'annuncio "è arrivato senza alcun preavviso, di fatto una scelta unilaterale", dicono i sindacati.Hanno chiesto un incontro urgente al Mise,che è stato convocato per il 4 giugno. - (PRIMAPRESS)