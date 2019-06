Vicenda Whirlpool: Morel: "Non si chiuderà l'azienda a Napoli ma occorre un tavolo di negoziazione"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “Nessuna chiusura, nessun disimpegno e la piena occupazione dei lavoratori coinvolti in questa vicenda: questi sono i capisaldi che abbiamo ottenuto e sui quali possiamo ricostruire". Lo assicura il ministro Di Maio, dopo il tavolo al Mise su Whirlpool. L'Ad di Whirlpool per l'Italia, La Morgia, parla di "incontro positivo" e conferma: "Non chiudiamo il sito di Napoli e garantiremo l'occupazione". Il presidente dell'azienda, Morel, chiede "un tavolo di negoziazione" a Di Maio con tutte le parti per una soluzione. - (PRIMAPRESS)