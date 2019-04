Tanto divertimento a Napoli con "Quattrozampeinfiera"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una due giorni tutta da trascorrere in compagnia dei propri amici pelosi con tante attività, shopping, punti informativi e divertimento all'aria aperta. Dalla piscina dell’Aqua e Splash Dog ai percorsi per le esibizioni di Agility fino allo Rally obedience, la disciplina che rispetta la corretta relazione uomo-cane aumentando la voglia di misurarsi insieme. E poi tanti consigli per poter scegliere il proprio peloso in modo responsabile. Tutto questo è Quattrozampeinfiera in programma a Napoli (Mostra d'Oltremare) sabato 13 e domenica 14 aprile. QuattroZampeinFiera quest’anno sarà ancora più sociale! Ci saranno, infatti, due aree: una per l’adozione dei cani, l’altra per l’adozione dei gatti, in collaborazione con Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), l’associazione senza fini di lucro fondata e presieduta dall’ onorevole Michela Vittoria Brambilla. I volontari porteranno tanti trovatelli in difficoltà e in cerca di casa, nell’auspicio che i visitatori intendano allargare la propria famiglia e accoglierli in casa. Ma non è finita. Per assicurare la massima visibilità ai cani da adottare, sul red carpet si terrà una sfilata dei quattro zampe in cerca di casa, durante la quale verranno raccontate le loro storie passate, fatte di sofferenza e noncuranza dell’uomo, ma anche di grande aspettativa per il prossimo futuro. Importante sarà la presenza di esperti e specialisti a cui chiedere informazioni e approfondire temi legati alla salute e alla cura del proprio animale domestico. E tanti percorsi educativi e attivazione mentali, tutte attività volte ad unire ancora di più l’animale e il suo padrone Scegliere il cane o il gatto giusto è il presupposto più importante per un incontro fortunato e per la felicità nostra e dei nostri amici pelosi. Un animale è per sempre e QuattroZampeInFiera - nella sua incessante lotta contro l’abbandono – attraverso diverse attività, conferenze e servizi aperti a tutti i visitatori consente di dare una valutazione del “pet” più adatta alla propria casa e soprattutto al proprio stile di vita. Con questo spirito a Napoli Quattrozampeinfiera consentirà ai padroni di divertirsi e conoscere meglio i propri animali in una festosa due-giorni tra eventi, shopping, corse all’aperto, giochi in acqua e grandi momenti di spettacolo. La kermesse, organizzata da Tema Fiere in ben 5 città italiane (da nord a sud), è il più grande evento legato agli animali domestici, con numerose attività sportive, pensate ad hoc per i cani. Dopo Napoli QuattroZampeinFiera, si sposta a Torino (25-26 maggio), a Milano (5-6 ottobre) e poi a Padova (9 -10 novembre) - (PRIMAPRESS)