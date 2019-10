Sicurezza ospedali, Sgambati: «Bene incontro prefetto, ma si superi la logica dell’emergenza»

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - È stato sicuramente un incontro positivo quello di oggi ma non si dovrebbe agire solamente per rispondere alle emergenze in un comparto così importante come la sanità, è quanto ha dichiarato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, a margine dell’incontro avutosi oggi tra CGIL CISL UIL , le OO. SS. dei Medici ed il Prefetto di Napoli.

«L’incontro alla vigilia dell’insediamento del comitato di ordine pubblico ha sicuramente un valore significativo , afferma Giovanni Sgambati, ma prima di tutto è necessario uscire dallo stato di emergenza; va poi affrontata la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi nei nostri ospedali e ASL, passando anche per l’incremento dell’organico, oggi ancora carente; altro obiettivo è quello di mettere a sistema gli strumenti, attività ed i presidi per garantire la sicurezza negli ospedali e nei pronto soccorso per la tutela dei lavoratori e dell’utenza», conclude il leader della UIL Campania. - (PRIMAPRESS)