Salerno: operazione della GdF, finiscono in manette imprenditori e giudici tributari

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Arresti della Guardia di Finanza nel capoluogo campano nell’ambito dell’inchiesta “Ground Zero2” che avrebbe portato un giro d’affari tra imprenditori e giudici tributari. Sarebbe stata una lunga attività investigativa e alcune intercettazioni a mettere a nudo gli intrecci.

Tra gli arrestati anche l’autore televisivo avellinese Casimiro Lieto che ha curato trasmissioni come ”La Prova del Cuoco”, e della ”Vita in Diretta”. Al momento non si conoscono le motivazioni per cui anche Lieto è coinvolto nell’inchiesta. - (PRIMAPRESS)