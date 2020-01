S.Giorgio a Cremano: ragazza 19enne muore dopo un malore. L’ambulanza arriva dopo un’ora dalla chiamata

(PRIMAPRESS) - S.GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) - L’indisponibilità di un’ambulanza forse alla base della morte di una ragazza di 19 anni colta da malore questa mattina nella città napoletana. L'episodio è avvenuto in via Principe dei Liguori a San Giorgio a Cremano. Polemiche da parte dei familiari e dei residenti della zona per i tempi nei soccorsi. “L'ambulanza – raccontano gli abitanti – è arrivata dopo circa un'ora. La ragazza sembrava ancora viva quando sono arrivati i soccorsi”. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri; il magistrato, nel primo pomeriggio, ha liberato la salma, decidendo di non procedere con l'autopsia. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentita male attorno alle 11.30 di stamattina, mentre era in casa. Ad accorgersi del malore sarebbe stata la madre. L'ambulanza, invece, raccontano dei testimoni oculari, sarebbe arrivata intorno alle 12.30, quindi quasi un'ora dopo la prima richiesta di soccorso. A chiarire il perché dei ritardi saranno gli ulteriori accertamenti ma resta evidente che il ritardo di circa un’ora dalla chiamata di soccorso è una delle questioni che deve richiedere una riflessione. “In caso di "codice rosso" - spiega il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli - l'arrivo presso il paziente di un mezzo di Soccorso del SET118 con a bordo personale sanitario in grado di fare diagnosi e terapia di emergenza. Tutto deve accadere entro pochi minuti, definiti peraltro molto chiaramente dal legislatore, 8 minuti dalla chiamata in Centrale Operativa, in area urbana, e 20 minuti dalla chiamata, in area extraurbana”. “Non è in queste circostanze il momento delle polemiche - aggiunge Balzanelli - ma è innegabile che occorre con urgenza una riforma legislativa del 118. Ancora una volta, pare che il Sistema di Emergenza Territoriale non abbia potuto perché oggettivamente non in grado, considerato intanto che nei tempi si puo' stare esclusivamente quando si ha a disposizione un numero sufficiente di mezzi e che la massimizzazione delle possibilità di salvezza può realisticamente aversi quando a bordo di quei mezzi vi è qualcuno che può fare la differenza nelle situazioni critiche, il che significa, sul piano organizzativo, previsione e presenza organici medico - infermieristici pieni e non vuoti. Muore così, senza soccorso, una ragazza di 19 anni. Faccia riflettere, questa ennesima morte, il Governo ed il Ministro della Salute sulla necessità più assoluta ed improcrastinabile della riforma e sui suoi - più che evidenti- contenuti”. - (PRIMAPRESS)