Roccabascerana: domenica 14 luglio Monsignor Cristino inaugura l'oratorio della parrocchia dei santi Giorgio e Leonardo

(PRIMAPRESS) - ROCCABASCERANA, Avellino - Domenica 14 luglio 2019, alle ore 17, Monsignor Pompilio Cristino, procederà all' inaugurazione dell 'oratorio della Parrocchia dei santi Giorgio e Leonardo di Roccabascerana, intitolato al compianto don Gerardo Mucci.

Il ripristino delle aree e delle attrezzature è stata opera della caparbietà e costanza di don Stefano di Matteo, attuale parroco di Roccabascerana, il quale sin dal suo insediamento ha vivacizzato e coinvolto la comunità rocchese che in più di un occasione gli ha manifestato il proprio apprezzamento e gradimento.

Alla cerimonia interverranno le Autorità locali civili e militari.

Al termine è prevista una partitella di calcio tra la us Roccabascerana e l'associazione Pretalando, cui seguirà un rinfresco.

La cittadinanza è invitata a partecipare all'evento.

"La comunità di Rocca - si legge in una nota - approfitta di questa circostanza per ringraziare pubblicamente il nuovo pastore, il quale attraverso il suo impegno ha saputo riportare molte pecore smarrite all'orale". - (PRIMAPRESS)