Pisani: "Regolamentare i flussi al Murales di Maradona"

NAPOLI - Regolamentare il flusso di turisti al Murales di Maradona, "oramai tra le principali attrazioni e luogo di culto sportivo e storico della città di Napoli e garantire la presenza di almeno una pattuglia delle forze dell'ordine per evitare ogni pericolo e disordine ai migliaia di turisti ed agli abitanti dei Quartieri Spagnoli che chiedono di non esser abbandonati e discriminati dalle istituzioni ed autorità anche in questo momento magico azzurro, volano di sviluppo e socialità". E' quanto chiede il presidente del Club Napoli Maradona, l'avvocato Angelo Pisani, con sede principale proprio ai piedi del murales del Pibe de Oro che ogni giorno registra "adesioni e iscrizioni alla medesima associazione di fan e tifosi azzurri", alla luce della straordinaria affluenza di visitatori registrata nei vicoli per arrivate al Murales dedicato al fuoriclasse argentino nei giorni delle festività pasquali. "I Quartieri Spagnoli, oggi più che mai - precisa Pisani - rappresentano, con il murales di Maradona, una delle mete turistiche più frequentate della città e quindi prima di tutto va subito istituita almeno a tratti una zona pedonale o strade interdette alla circolazione di camion, auto e moto e va garantita una attenta vigilanza affinché non si verifichino disagi o addirittura incidenti come avviene nei pressi dello stadio o dove c'è una moltitudine di persone". "Il Club Napoli Maradona - conclude Pisani - raccoglie quotidianamente nuove adesioni e si sta facendo promotore di importanti iniziative di carattere sociale e culturale pertanto chiede di giocare questa partita di sviluppo e legalità insieme alle istituzioni con ogni misura possibile ed a favore del bene. Non vorremmo che la disattenzione delle autorità cittadine mettesse a repentaglio questo nuovo, importante luogo di attrazione turistica e che poi si pensi a mettere le cancellate dopo che sono passati i ladri o qualsiasi pericolo, come si suol dire . Si adottino subito le necessarie misure per preservarne il futuro e le potenzialità e soprattutto il sindaco garantisca viabilità, sicurezza ed immagine della città istituendo ad horas opportune zone a traffico limitato e servizi per la tutela e rispetto dei diritti degli abitanti e turisti".