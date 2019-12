Pera, Pesca o Albicocca? Al Totò si ride con il trio Ferri, Minervini, Verde

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà l'irresistibile trio formato da Davide Ferri, Rosario Minervini e Rosario Verde, a proseguire da giovedì 5 fino a domenica 15 dicembre (feriali ore 21.00 - sabato doppio spettacolo ore 17.30-21.00 e domenica ore 18.00) la stagione del Teatro Totò diretta da Gaetano Liguori, con il collaudato spettacolo “Pera, Pesca o Albicocca?” tratto dal testo di G. Liguori e A. Armano, riscritto e diretto da Gaetano Liguori. “Pasquale, insegnante di chimica e scienziato dilettante scopre un rimedio capace di frenare la caduta dei capelli rendendone addirittura possibile la loro ricrescita. Il metodo sembra funzionare, ma un clamoroso e devastante effetto collaterale cambierà in modo repentino la vita dei protagonisti della storia, scienziato compreso, dando il via ad una serie di esilaranti situazioni ad alto tasso di comicità”. Protagonisti della naturale e vivace commedia con la sagace regia di Gaetano Liguori, sono Davide Ferri, Rosario Verde e Rosario Minervini, con la partecipazione di Ciro Capano, accompagnati in scena da Paola Bocchetti, Patrizia Doria, Tina Scatola, Claudia Liucci, Franco Pica, Peppe Sannino e Gianni Ferraro. - (PRIMAPRESS)