Nola: la promozione del territorio diventa anonima e virale

(PRIMAPRESS) - NOLA, Napoli - Un video virale “d'autore”, una pagina Facebook, un profilo Instagram, un sito internet e finanche cartelloni pubblicitari 6x3 in diversi punti strategici della Città Bruniana. Non hanno ancora un volto gli autori dell'iniziativa che in questi giorni sta destando enorme curiosità a Nola e dintorni. Una sorta di “misteriosa” promozione del territorio apparentemente messa in atto da un ente di promozione turistica. Tutto richiama, in modo particolarmente curato, al potenziale artistico-culturale della città di Nola mettendone in risalto i principali monumenti “ritratti” a mo' di quadro d'autore con sfumature accattivanti. Nulla è lasciato al caso: dalla qualità delle immagini, alla regia, al montaggio del video, alla musica fino al messaggio accompagnato da un hashtag e dalla frase: “Immagina Nola differentemente”. Sconosciuta anche la finalità, anche se appare chiaro che presto qualcosa in più sarà svelato. Tante le ipotesi: dalla trovata pubblicitaria per il lancio di un brand commerciale, all'iniziativa di qualche intellettuale nostalgico nolano che in vista delle prossime amministrative vuole orientare il tiro dei diversi schieramenti. In tanti tuttavia sembrano propendere proprio sulla trovata di uno dei gruppi politici che presto si affronteranno a viso aperto in campagna elettorale. Di sicuro, al momento, significativo è stato l'effetto virale dovuto alla curiosità da un lato ma anche alla qualità di immagini e video. Oltre 25mila visualizzazioni in tre giorni, 500 condivisioni, centinaia di like e decine di commenti. Numeri impressionanti considerando che la comunità di Nola conta meno di 35mila abitanti. - (PRIMAPRESS)