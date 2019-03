NetCom Group: l'Assessore regionale alle Attività Produttive e Ricerca Marchiello in visita

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - «Uno spettacolo da vedere», così ha definito in modo molto efficace NetCom Group, l'azienda di ingegneristica napoletana, dopo aver visitato oggi il quartier generale dell'azienda di Napoli, l'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca della Regione Campania, Antonio Marchiello. «Forse sono un assessore atipico, perchè più che apparire - ha aggiunto Marchiello - mi piace scendere sul territorio e capire le possibilità della nostra Regione e questa struttura è una realtà molto interessante, uno spettacolo che va visto». «Una simile azienda se fosse replicata anche in altre realtà avremmo la Regione Campania ai più alti livelli in più settori strategici». «Contiamo insieme a questi imprenditori di crescere e far crescere i nostri giovani e di vederli qualificarsi ed essere utilizzati nei nostri territori. L'impegno è di fare in modo con imprese così virtuose di valorizzare i nostri neo laureati e giovani in Campania e di non farli fuggire all'estero dove comunque riescono a primeggiare». Nel corso della visita in NetCom Group, il presidente della società Domenico Lanzo ha presentato all'Assessore le varie attività di alto profilo dell'azienda d’ingegneristica napoletana, tra le più affermate d’Europa e che da qualche anno ha avviato una serie di stretti rapporti di collaborazioni con le maggiori università del Sud, a partire da quelle di Napoli e Salerno per formare i giovani laureandi e neo laureati con iniziative di grande successo quale ad esempio la NetCom Competence Gym che è una work experience rivolta sia a quei giovani talenti che si apprestano a concludere il proprio percorso universitario, sia a quei giovani laureati che desiderano vivere un'esperienza di formazione diretta in azienda. «Per NetCom – ha sottolineato Domenico Lanzo – far conoscere alle istituzioni la nostra realtà è basilare, perché la nostra importante crescita degli ultimi anni possa essere anche da esempio a tanti imprenditori del territorio che fino ad oggi non ci sono riusciti». «E’ anche la dimostrazione – ha aggiunto il vice presidente di NetCom Group, Guido Cristofaro – che quando il privato lavora bene e con le proprie forze non è necessario l’intervento della pubblica amministrazione se non nel rendere più favorevole il terreno su cui si agisce». Al termine della visita, come consuetudine,l'Assessore Marchiello è stato accolto negli spazi di NetCom Radio, la webradio aziendale per una breve intervista. NetCom Group è leader incontrastata nel testing automation e validazione di software e modelli utili in più soluzioni “chiavi in mano”. Azienda con quartier generale a Napoli ma presente con varie sedi in Italia e clienti tra i più importanti player mondiali quali Ferrari e Lamborghini, il Gruppo Fca, ma anche Nokia e Siemens, Sky Italia e Vodafone, H3G, Huawei, Cisco System, Lottomatica, Luxottica, Banca Intesa, Banco Bpm. NetCom ha anche avviato una serie di acquisizioni strategiche di altre aziende, a partire da quella del settore hi-tech di Core Informatica, società piemontese ad alta specializzazione nel supporto tecnico alle infrastrutture. E’ dunque una realtà in forte crescita ed espansione, oggi con più di 600 dipendenti dislocati nelle sedi italiane di Napoli, Roma, Torino, Cosenza, Modena e Milano. - (PRIMAPRESS)