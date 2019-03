NetCom alla Luiss Business School

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - NetCom Group ha preso parte al Master per professionisti della LUISS Business School nella prestigiosa sede di Villa Blanc a Roma. In particolare, Ugo Papagni, direttore business strategy di NetCom Group è stato chiamato a portare la propria testimonianza sul ruolo delle “soft skills” nella realizzazione di difficili processi di trasformazione. In aula erano presenti 40 giovani professionisti che seguono il master di specializzazione provenienti da tutta Italia. Dopo aver sottolineato l’importanza di investire su “competenze che non sono soggette ad obsolescenza” come l’onestà, la trasparenza, la determinazione e l’ascolto, Papagni ha raccontato le recenti vicende aziendali frutto del processo di integrazione tra Netcom Group e Core Informatica (azienda di Ivrea acquisita da NetCom) che al di là di competenze tecniche specifiche per essere efficace ha richiesto proprio di far leva su valori e competenze umane che segnano la differenza per un’azienda ed un professionista. «Le competenze e i valori umani – spiega Domenico Lanzo, presidente di NetCom Group – sono i cardini per un'azienda come la nostra che dà peso più di tutto al fattore umano». - (PRIMAPRESS)