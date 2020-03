Napoli: la nave Gnv Majestic in quarantena in porto con 125 persone a bordo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ stata posta in isolamento una nave in un bacino del porto di Napoli. A bordo ci sono 125 persone tra operai ed equipaggio impegnati in alcune operazioni di riparazione. Nove dei marittimi sono in isolamento in cabina perché entrati in contatto con un passeggero 40enne risultato positivo al coronavirus in Tunisia, quindi è scattata la misura precauzionale.

La Gnv Majestic era entrata nel bacino delle officine della Nuova Meccanica Navale per riparazioni meccaniche. La compagnia precisa in una nota che "non vi sono casi effettivamente rilevati a bordo, tuttavia al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi. C’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte", continua la nota.

I nove marittimi erano sbarcati dalla nave Gnv Rhapsody che dalla Tunisia era rientrata a Genova, e avevano preso servizio su un'altra nave - la Majestic - ormeggiata a Napoli per manutenzione. Le misure preventive sono scattate quando è giunta notizia che un passeggero sbarcato a La Goulette in Tunisia il 27 febbraio è risultato positivo al virus. - (PRIMAPRESS)