Napoli: l'ultimo bollettino medico dell'ospedale Santobono dichiara "fuori pericolo" Noemi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L’ultimo bollettino medico dell’Ospedale Pediatrico Santobono ha dichiarato fuori pericolo Noemi, la bambina di 4 anni rimasta ferita ai polmoni il 3 maggio scorso durante una sparatoria a Napoli in piazza Nazionale. “E' sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno". Così si legge nel bollettino diffuso in mattinata. ”I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento - si legge ancora nell'informativa dei sanitari - la prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni". - (PRIMAPRESS)