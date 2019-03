Napoli, fuochi artificiali sparati in ogni angolo della città a tutte le ore della notte. Verdi. «Fenomeno incivile»

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “Continua la barbara abitudine di sparare fuochi artificiali ad ogni ora della notte. Il fenomeno interessa tutti i quartieri della città, dormire è quasi impossibile in alcune aree”. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Il problema – aggiunge Borrelli – si ripete praticamente ogni notte. In alcuni casi si spara anche di giorno. Spesso e volentieri il fenomeno è opera dei camorristi che usano i fuochi artificiali per darsi dei segnali come l’arrivo della droga, la scarcerazione di un membro del clan o per provare le armi. Abbiamo sollecitato la polizia municipale a contrastare in maniera serrata il fenomeno. Troppo spesso il diritto al riposo dei napoletani viene violato a causa degli incivili. Oramai la situazione è insostenibile e in estate sarà anche peggio. E’ ora di dire basta”. - (PRIMAPRESS)