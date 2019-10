Napoli: bloccata la procedura di cessione del sito produttivo campano della Whirlpool

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Bloccata la procedura di cessione da parte del management di Whirlpool per il sito campano che nelle scorse settimane aveva visto scendere in piazza i lavoratori insieme ai sindacati e rappresentanti della società civile. “Sono molto soddisfatto per lo stop alla procedura di cessione del sito produttivo di Napoli da parte di Whirlpool - ha commentato Sergio Vaccaro (M5s), senatore campano componente della commissione Industria a Palazzo Madama - Mi piace pensare che dopo tanti bocconi amari, finalmente per i lavoratori si apre una prospettiva: avrei voluto essere con loro oggi, se non ci fossero stati gli impegni d'aula in Senato, ma la mia vicinanza è e resterà totale. Il ministro Patuanelli ha fatto un grandissimo lavoro per scongiurare il peggio e gli siamo grati. Ora si apre una fase delicata, nella quale dovremo creare le condizioni perché si possa continuare con la produzione a Napoli. Rimaniamo dell'idea che una soluzione si può trovare, e confidiamo nella buona volontà dei vertici dell'azienda". - (PRIMAPRESS)