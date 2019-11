Napoli: 51 arresti tra capoluogo partenopeo, Milano e Spagna per truffe ad anziani. Coinvolto il clan camorristico Contini

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono stati effettuati 51 arresti fra Napoli, Milano e in Spagna nei confronti di persone accusate dalla Dda di Napoli di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata in danno di persone anziane, con l'aggravante mafiosa per 14 di loro. Avrebbero favorito il clan camorristico 'Contini', operante nel territorio di Napoli, e in particolare nei quartieri Vasto, Arenaccia, San Giovannello e Borgo Sant'Antonio Abate. Per 17 c'è anche l'aggravante della transnazionalità. Non si conoscono ancora i dettagli delle truffe operate nei confronti degli anziani. - (PRIMAPRESS)