(PRIMAPRESS) - MARIGLIANO, Napoli - I carabinieri della stazione di Marigliano hanno tratto in arresto Gaetano Esposito – 29enne del posto già noto alle ffoo – in esecuzione di un ordine di carcerazione emsso dal tribunale di Nola. Dovrà scontare due anni e un mese di reclusione per il reato di furto aggravato commesso il 19 agosto 2018 a San Vitaliano. Esposito è stato tradotto al carcere di Poggioreale. - (PRIMAPRESS)