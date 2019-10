Maltrattata per quasi un anno viene ferita dal marito con una forchetta. 59enne arrestato a Pozzuoli

(PRIMAPRESS) - POZZUOLI - I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato un 59enne del posto già noto alle ffoo per maltrattamenti in famiglia. Aveva percosso la moglie durante una lite e tentato di colpirla con una forchetta. Ferita solo di striscio, la 59enne ha chiamato il 112 ed è stata soccorsa dai carabinieri.



Il marito, fuggito poco prima dell’arrivo dei militari, è stato individuato e bloccato poco distante dall’abitazione.



Alla donna, invece, trasportata in ospedale, le sono stati prescritti 10 giorni di prognosi per un trauma toracico.



Ai carabinieri ha raccontato di altri eventi dello stesso tipo e di vessazioni, mai denunciate, che andavano avanti da circa una anno.



Il 59enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale. - (PRIMAPRESS)