Lettere (Na): droga, una pistola e proiettili. Sequestro dei Carabinieri

(PRIMAPRESS) - LETTERE, Napoli - Una pistola e droga sequestrate dai carabinieri della stazione di Lettere in un terreno abbandonato di Via Bosco Ramoli. Nella sterpaglia rinvenute una rivoltella calibro 8 con matricola e marca abrasa, 33 proiettili dello stesso calibro e 2,4 chili di marijuana.

Il sequestro è stato operato contro ignoti. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione. Intanto i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno denunciato un 21enne del posto già noto alle ffoo per porto abusivo di armi. Sorpreso in Via Regina Margherita senza alcun giustificato motivo, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di un grosso coltello da cucina. Gli stessi militari hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne, anch’egli di Castellammare e già noto alle ffoo. Da una perquisizione è emerso che il giovane – trovato in strada lungo Via Einaudi - occultasse nelle tasche 23 grammi di marijuana e 455 euro in contante ritenuto provento illecito. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. - (PRIMAPRESS)