Lalla Esposito e la Napoli Nord Big Band al Teatro De Rosa di Frattamaggiore

Lalla Esposito

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Smile, la tua vita in 35 mm, è questo il titolo del concerto per voce e big band in scena domenica 28 maggio alle 18.30 al Teatro De Rosa di Frattamaggiore. Con una interprete d'eccezione come la cantante e attrice Lalla Esposito, un'orchestra jazz diretta da Giuseppe Di Colandrea e gli arrangiamenti di Mimmo Napolitano, al pubblico sarà riservato il trascinante racconto di un pezzo di cinema attraverso le indimenticabili colonne sonore dei grandi film. Da Totò, Lascia o raddoppia a Moon River (colazione da Tiffany), da Cabaret a Smile di Charlie Chaplin, dal Mambo italiano di Vittorio De Sica e Sofia Loren alla Dolce vita felliniana musicata da Nino Rota, gli spettatori, grazie anche alla produzione di “Arteventi” saranno accompagnati in un viaggio con un solo filo conduttore: le emozioni. Ed è con queste premesse che la brava Lalla, accompagnata dalla Napoli Nord Big Band (un’orchestra jazz nata da poco e che punta, in breve tempo, a diventare una solida realtà culturale della nostra città), diretta dal maestro Di Colandrea e con gli arrangiamenti del maestro Napolitano, farà vivere ai presenti le grandi sensazioni di un mondo ricco di fascino come quello del grande schermo e dei suoi eroi senza tempo. - (PRIMAPRESS)