La maison Cilento celebra la storia della prima ferrovia italiana con una collezione dedicata alla Fondazione FS

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Per la maison napoletana del fashion “M.Cilento & F.llo” presentare la sua esclusiva collezione di cravatte e foulard creata per la Fondazione FS Italiane, non poteva esserci luogo più in linea del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli. E’ la comune datazione storica ma anche quel periodo storico dell’ 800 che sembra riassumere i valori e la creatività imprenditoriale e avanguardista di un territorio.

La “M. Cilento & F.llo” fu fondata a Napoli nel 1780 e rappresenta una delle realtà aziendali più rilevanti del mondo della Moda Italiana, storia documentata da numerose tracce conservate nel proprio archivio storico, archivio dichiarato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la regione Campania di interesse storico particolarmente importante e sottoposto alle disposizioni di tutela. Circa un trentennio dopo nasceva a Napoli la prima ferrovia d’Italia.

Oggi la Maison Cilento ha sede alla Riviera di Chiaia, nella splendida cornice di Palazzo Ludolf, ed è guidata da Ugo Cilento, ottava generazione della storica famiglia, che con passione, impegno, creatività e grande serietà, è riuscito a far conoscere ed apprezzare lo stile Napoletano nel mondo.

Oggi (ore 17) questo intreccio di storia e creatività, verrà raccontata presso la sede del Museo Ferroviario, con la presenza di Luigi Francesco Cantamessa (Direggore Generale della Fondazione FS), Oreste Orvitti (Direttore del Museo) e Ugo Cilento (Maison Cilento). - (PRIMAPRESS)