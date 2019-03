Job in Campus: un successo la partecipazione di NetCom Group

(PRIMAPRESS) - SALERNO - A distanza di un anno ed alla seconda partecipazione NetCom Group ha riscosso un nuovo clamoroso successo al “Job in Campus”, la manifestazione annuale organizzata dal Servizio di Placement di Ateneo dell'Università di Salerno per favorire il contatto con il mondo del lavoro e l’inserimento professionale di laureandi e laureati. Anche quest’anno il format dell’evento contemplava due giorni di incontri, aree tematiche e colloqui aziendali. “Prepararsi al lavoro che verrà” è il tema su cui tra mercoledì e giovedì sono stati sviluppate le sessioni di dibattito e confronto animate dai rappresentanti delle istituzioni e dai referenti aziendali che hanno preso parte alla manifestazione. I rapporti fra automazione, digitalizzazione e l’evoluzione continua del mondo del lavoro propongono la necessità di un ripensamento di tutti i servizi rivolti all’impiego e delle stesse politiche occupazionali. Su questa riflessione si sono articolati i talk di “Job In Campus”, tra cui quello organizzato con NetCom Group. Mercoledì infatti si è svolto il dibattito sul tema con protagonisti i rappresentanti del mondo della formazione e dell’occupazione. Ha partecipato all'incontro proprio il presidente di NetCom Group, Domenico Lanzo. «Noi della NetCom – ha sottolineato Lanzo – ci stiamo fortemente impegnando con successo a trasferire le attività del mercato estero dell'ingegneria e dell'innovazione tecnologica nei nostri laboratori nel quartier generale a Napoli e anche nelle altre sedi italiane». «Siamo un’azienda votata al futuro – ha aggiunto il presidente di NetCom Group - che non dimentica le proprie origini e amplifica la capacità creativa del sud con volontà di rendere concrete le soluzioni tecnologiche che il mercato richiede, esaltando qualità professionali di avanguardia. Ed è ciò che chiediamo ai nostri giovani ingegneri». La seconda giornata, accanto alla sessione tematica, è stata invece dedicata alle attività di incontro fra responsabili aziendali e allievi, che poi hanno avuto l’opportunità di ricevere informazioni su modalità di ingresso, profili professionali ricercati dalle aziende e di consegnare il proprio curriculum vitae in vista di un primo inserimento al lavoro. E così come è accaduto nell'edizione 2017, anche quest'anno il “corner” di NetCom Group è sicuramente quello che ha riscosso maggior successo. - (PRIMAPRESS)