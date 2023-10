Ischia Safari, generazioni a confronto per esaltare le eccellenze enogastronomiche campane

(PRIMAPRESS) - ISCHIA (NA) - La kermesse Ischia Safari con 4mila presenze si riconferma uno degli eventi più importanti del panorama enogastronomico campano e non solo.Il futuro e il presente si fondono nel lavoro di diverse generazioni a confronto che interpretano il meglio della tradizione con uno sguardo al passato e un passo già nel prossimo futuro. 120 cuochi, 44 pizzaioli, 35 artigiani del gusto, 40 pasticcieri. Oltre 2mila le birre e 3mila le etichette di vino. All’evento ischitano va il merito di riunire astri nascenti e grandi maestri con un obiettivo comune: raccontare sapori e saperi. Un’opportunità di crescita per i giovani che, grazie al progetto dell’associazione culturale “Ischia Saperi e Sapori”, possono ottenere borse di studio e stage in Italia e all’estero. La mission di Pasquale Palamaro e di Nino Costanzo, due dei fondatori, è costruire un distretto culinario di eccellenza auspicando momenti di confronto che vadano oltre l’evento settembrino garantendo un supporto reale alle giovani leve. Il ricavato andrà a un istituto dell’Emilia Romagna che l’associazione promotrice della kermesse sta individuando con il supporto di chef del luogo. La Festa è stata preceduta dal Charity Dinner al Regina Isabella e seguita dall’evento al Castello Aragonese “Un Dolce per Ischia” by Mulino Caputo. Il contest, che ha visto trionfare Carmen Peluso, è nato con l’intento di individuare un dolce dedicato ad Ischia e rappresentativo dell’isola. Giudici un pool di maestri pasticceri d’alto profilo composto da Loretta Fanella, Giuseppe Amato, Carmine Di Donna e Antonino Maresca, capitanati da Gianluca Fusto. Apprezzati i dolci anche degli altri pasticceri: Raffaele Barresi, Fabio Capasso, Carmine Di Nardi, Stefania Fasano. - (PRIMAPRESS)