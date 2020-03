In 12 facevano il pic-nic in un parco del Napoletano: tutti denunciati

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Prosegue l'attività di controllo anti-contagio dei carabinieri nel Napoletano. E nelle ultime ore sono state eseguite altre denunce in alcuni Comuni. Nel dettaglio i carabinieri della Stazione di Varcaturo e quelli della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato 12 persone che, nonostante le norme governative anti-contagio, aveva organizzato un pic-nic all’aperto in un parco di Via Madonna del Pantano. Attrezzati con sedie, tavolini e alimenti vari, i denunciati si sono giustificati dicendo che, dopo 5 gg rinchiusi in casa, avevano bisogno di prendere un po’ d’aria. Risponderanno tutti di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. A Qualiano aveva pubblicizzato sui social la vendita di sigarette di contrabbando, postando una foto che lo ritraeva in strada con mascherina e guanti. A causa dell’emergenza in corso – ha annunciato sul suo profilo social – era stato costretto a lavorare con orario ridotto. Seguite le indicazioni diffuse sul web, l’uomo – un 29enne del posto già noto alle ffoo – è stato beccato in Via Campana. Denunciato per contrabbando di TLE e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: 107 i pacchetti di “bionde” sequestrati. I carabinieri della tenenza di Melito invece hanno denunciato un 31enne incensurato del posto - titolare di una ferramenta - per immissione sul mercato di prodotti pericolosi.

Aveva messo in vendita mascherine sanitarie prive del marchio “CE” e prive di indicazioni sulla tracciabilità. 27 le mascherine sequestrate, vendute al prezzo unitario di 8 euro.



A Napoli gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia e dell'U.O. Tutela Emergenze Sociali della Polizia Locale, nell'ambito dei controlli inerenti l'emergenza sanitaria COVID-19, ed in particolare nel contrasto al fenomeno degli aumenti dei prezzi di vendita dei prodotti di prima necessità, veniva sorpresa una Farmacia in zona Chiaia che pubblicizzava sulle vetrine e poneva in vendita prodotti di prima necessità quali mascherine, gel igienizzante per mani, e guanti monouso applicando aumenti sproporzionati e speculativi rispetto a quelli ante emergenza. A seguito degli accertamenti, il titolare veniva denunciato ai sensi art. 501 bis del C.P.(rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato) mentre la merce posta in vendita (76 gel, 155 mascherine e 106 confezioni da 100 pz di guanti) veniva sottoposta a sequestro. - (PRIMAPRESS)