Immagina Nola differentemente: svelati due simboli

(PRIMAPRESS) - NOLA, Napoli - Un gioco di trasparenze mediatiche, una sorta di “vedo non vedo” attraverso una serie di conti alla rovescia che man man svelano nuovi elementi ma non l'intera visione di quello che sembra ormai quasi certo essere un progetto politico legato alle imminenti amministrative. Cresce la curiosità attorno a Immagina Nola Differentemente, l'iniziativa che sta tanto facendo discutere a Nola dopo l'affissione, nelle scorse settimane, di alcuni manifesti in diversi punti del territorio e la diffusione di un video “virale” che sembra promuovere i luoghi di maggior rilievo artistico e culturale della Città dei Gigli. Svelato un primo simbolo il 21 marzo “SiAMONola”, dopo un secondo countdown, Lunedì 1 Aprile è comparso un secondo simbolo “AL CUORE DI NOLA” con le stesse caratteristiche cromatiche del precedente che, benché particolarmente curato, rimanderebbe all'idea di una iniziativa di carattere politico. Restano tanti i dubbi e le domande cui però al momento non è stata data risposta. Una trovata di uno dei gruppi politici di cui già si vocifera? Una iniziativa di un nuovo soggetto pronto a scombinare i piani di quel paio di coalizioni che sembrano destinate a contendersi la battaglia finale? Del resto non si conoscono ancora le mosse di Forza Italia, uno dei partiti politici da sempre più influenti sul territorio. La scelta del Primo Aprile insinua tuttavia anche il dubbio che possa trattarsi di una burla o di una iniziativa provocatoria. Ogni dubbio potrebbe essere però a breve fugato. E' infatti ripartito il conto alla rovescia puntato questa volta per le ore 11.00 del prossimo 15 Aprile. - (PRIMAPRESS)