Il ventriloquo napoletano Antonio Diana da Amadeus su Raiuno

Amadeus con Antonio Diana

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuova emozionante esperienza per il ventriloquo napoletano, Antonio Diana che, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione di “Tu si que vales” su Canale 5, è tornato sulla tv nazionale, ospite di Amadeus nel programma “I soliti ignoti” in onda su Rai 1. E proprio con il popolare conduttore televisivo e showman, direttore artistico delle ultime 4 edizioni del Festival di Sanremo, che l'artista Diana ha scherzato e giocato utilizzando l'affascinante tecnica della ventriloquia. «Ho dato voce alla sua mente- ha detto Antonio Diana- al suo stomaco e alla sua pancia, e ciò ha prodotto uno sketch molto esilarante ed apprezzato dal pubblico televisivo». Dopo tante esperienze ed impegno nel teatro civile e di denuncia al “Madrearte” di Villaricca, Diana continuando a dividersi tra musica, teatro e ventriloquia, soffermandosi spesso sulle questioni ambientali e sui temi dell’inquinamento, si è concesso così un'altra sortita in prima serata Tv conquistando, indici di ascolto alla mano, l'interesse dei telespettatori. Tra le novità artistiche di Antonio Diana, c'è anche da segnalare l'uscita del suo nuovo singolo contenente una canzone eseguita in duo con il pupazzo Cocò, protagonista di un videogioco scaricabile su google play. "La ventriloquia - ha spiegato Diana- ha unito, già da diversi anni, tutte le mie caratteristiche artistiche tra il teatro, il cabaret e l’intrattenimento. proiettandomi in un importante circuito artistico professionale. Mio godo questo momento straordinario che mi vedrà presto su altre tv nazionali fino a giungere a ridosso della stagione estiva quando sarò in tour tra le piazze e i resort turistici del sud Italia, con il mio nuovo spettacolo 'Provini per pupazzi'". - (PRIMAPRESS)