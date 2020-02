Pozzuoli: Il tour enogastronomico Baccalà Fest fa tappa nella città puteolana

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuova tappa per il Baccalà Fest, il tour enogastronomico a base di baccalà targato LaBuonaTavola Magazine, che oggi, venerdì 7 febbraio alle ore 20.00, approderà a Pozzuoli presso Villa La Falanghina in via San Vito 18. L’evento, organizzato in collaborazione con l’“Accademia Partenopea del Baccalà” e “Ristorante Bianco, pesce, baccalà e.…”, sarà una cena a quattro mani preparata dal resident chef di Villa La Falanghina, Edoardo Estatico, e dal resident chef di “Ristorante Bianco, pesce, baccalà e.…”, Alfonso De Filippo che per l’occasione hanno pensato a un menù variegato il cui filo conduttore è naturalmente il baccalà, ingrediente caro alla cucina popolare e negli ultimi tempi riscoperto da chef rinomati.

Alfonso De Filippo è il resident chef del Ristorante Bianco, pesce, baccalà e.… nonché erede della famiglia De Filippo, baccalajouli dal 1791. Eduardo Estatico è il resident chef di Villa La Falanghina e vanta esperienze in ristoranti importanti sia in Italia che all’estero.

Durante l’evento gastronomico verrà presentato il libro “Baccalajiuoli” da parte di uno degli autori Tommaso Esposito. Interverranno anche Renato Rocco, Direttore del magazine “La Buona Tavola” e Toti Lange, Presidente dell’Accademia Partenopea del Baccalà.

Ecco il menu. Entrée: Zeppoline di baccalà; Antipasto caldo: Crocchè di baccalà, Polpette di baccalà, rocher di ricotta di baccalà in granella di nocciola; Antipasto freddo: Carpaccio di baccalà, Baccalà mantecato, Baccalà marinato, Tartare di baccalà; Primi: Candele con genovese di baccalà e Risotto con baccalà e zucca; Secondo: Baccalà alla siciliana; Dolce: Millefoglie di baccalà. Il costo della cena è di 40 euro. - (PRIMAPRESS)