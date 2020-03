Il 29enne del Cilento scomparso in Francia: ritrovato morto dalle forze dell'ordine francesi

Mario Fusco

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ stato ritrovato privo di vita Mario Fusco, il 29enne originario di Centola che era scomparso dallo scorso 29 febbraio in Francia, Paese in cui vive e lavora come cuoco. La gendarmeria francese ha infatti comunicato alla famiglia che vive nel comune del Cilento di aver rinvenuto il cadavere di Mario in perfieria di Montpellier. A poca distanza dal corpo è stato rinvenuto anche il ciclomotore del ragazzo che però era privo di documenti. Secondo le informazioni delle forze dell'ordine francesi il corpo non presenta ferite che possano far pensare ad un omicidio, ma comunque per ora non è stato permesso neanche la fratello che vive sempre in Francia di poterlo vedere. L'autopsia nei prossimi giorni potrà dare qualche indicazione in più sulle cause del decesso. Si stanno ricostruendo anche tutti gli ultimi moviemtni del 29enne che il giorno precedente la sua scomparsa aveva parlato con i genitori preannunciando che sarebbe rientrato presto in Italia. - (PRIMAPRESS)