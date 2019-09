Il 15 settembre arriva “Zoorassik Park” allo Zoo di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Arriva l’attesissimo “Zoorassik Park” dal 15 settembre al 15 ottobre allo Zoo di Napoli, realizzato in collaborazione con X-one Srl.



Con oltre 20 dinosauri a dimensione reale da ammirare, di cui 12 Animatronics, proprio come quelli usati nei film, che si muovono, interagiscono e fanno i versi dei veri dinosauri. Zoorassik Park è il primo vero Parco dei Dinosauri, visitabile grazie a un biglietto unico con lo Zoo, attraverso percorsi didattici con approfondimenti specifici, per conoscere tutti i segreti di questi giganti del passato: dove vivevano, di cosa si nutrivano, le loro abitudini e le tecniche di sopravvivenza. Con il biglietto all inclusive da 15 euro (a soli 5 euro in più rispetto al regolare biglietto d'ingresso) si avrà accesso a tutto il Giardino Zoologico e all’area dedicata allo Zoorassik Park. L’ingresso alle due aree dovrà essere effettuato nella stessa giornata. Il biglietto acquistato sarà valido per il giorno selezionato, compreso tra il 15 Settembre e il 15 Ottobre ma potrà essere utilizzato per una data diversa se convertito al botteghino nei giorni precedenti all'evento. Prenotazione consigliata per saltare la fila ed assicurarti l'evento dell'anno. - (PRIMAPRESS)