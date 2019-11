Grumo Nevano (Na): i carabinieri arrestano 37enne vicino al clan Marrazzo

(PRIMAPRESS) - GRUMO NEVANO, Napoli - I carabinieri di Giugliano in Campania e di Grumo Nevano hanno arrestato il 37enne Natalino D’Errico, in forza di un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio di Sorveglianza Di Napoli. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari è ora finito in carcere. D’errico, considerato vicino al sodalizio criminale denominato “clan marrazzo”, storicamente operante nei comuni di casandrino e grumo nevano, era stato condannato alla pena complessiva di 14 anni di reclusione per un tentato duplice omicidio commesso ad Afragola nel 2012.

L’arrestato è stato tradotto al carcere di Secondigliano - (PRIMAPRESS)