Giuliano (Napoli): sequestrati beni per 6 milioni di euro a Crescenzo Esposito ritenuto affiliato al clan Mallardo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Operazione del Centro Operativo Dia di Napoli nei confronti dei beni di Crescenzo Esposito, un affiliato al clan Mallardo nel territorio di Giuliano in Campania. Esposito che è già in stato detentivo per dal 2017, sarebbe stato il collettore di una serie di proventi illeciti attraverso attività immobiliari attraverso la sua società Esposito Crescenzo &C e con l’import ed export di auto con la G.P. auto Sas di Esposito Crescenzo e C. con sede a Giuliano. Nell’operazione dei militari della Direzione investigativa antimafia sono stati sequestrati circa 6 milioni di euro riferiti a 49 unità immobiliari e 46 contratti finanziari e polizze vite. - (PRIMAPRESS)