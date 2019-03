Formazione: «Netcom Competence Gym», nasce la work experience di NetCom Group per i talenti del futuro

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si chiama «Netcom Competence Gym» il programma lanciato da NetCom Group (azienda napoletana leader europea nell’ingegneria e consulenza tecnologica) ed è una work experience rivolta a laureandi e laureati, a quei giovani talenti che si apprestano a concludere il proprio percorso universitario e desiderano sviluppare una tesi sperimentale in azienda. Offre un primo momento di confronto con il mondo del lavoro, proponendosi di formare figure professionali in grado di produrre ed implementare soluzioni tecnologiche innovative, sulla base di un progetto sperimentale e con il supporto di tutor aziendali. Il programma prevede un percorso di formazione presso il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della NetCom Group e con la supervisione di tutor aziendali. Durante il percorso formativo gli studenti laureandi avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze e le competenze specifiche acquisite durante il percorso di studi. I partecipanti avranno anche la possibilità di trasformare i concetti in azioni, lavorando a progetti aziendali sfidanti e stimolanti per fornire soluzioni volte a rispondere alle esigenze concrete espresse dalle aziende clienti. Il progetto aziendale rappresenterà la parte sperimentale della tesi di laurea dei partecipanti al programma. I destinatari sono i laureandi e laureati magistrali in Ingegneria (informatica, gestionale, elettrica, elettronica, meccanica), Informatica, Matematica e Fisica. Il programma partirà nell’autunno2018 ed avrà una durata massima di 6 mesi. «L’obiettivo di questo programma è quello di formare talenti – commenta Domenico Lanzo, presidente e Ceo di NetCom Group S.p.a. – da inserire nel nostro team. Noi non siamo in cerca di talenti, ma piuttosto vogliamo formare e dare le giuste competenze ai talenti del futuro». NetCom Group S.p.a. è leader europeo nell’ingegneria e nella consulenza tecnologica per i settori di mercato che operano in ambito Tlc, Automazione e Media, oltre ad esplorare nuove opportunità di sviluppo in mercati quali IT Sistemi software, difesa & radar industry, aerospace, pubblica amministrazione. Ha circa 600 dipendenti in diverse sedi dislocate in Italia e all’estero. Il quartier generale è a Napoli. - (PRIMAPRESS)