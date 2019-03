Fca: incendio nello stabilimento di Pomigliano (Na), nessun ferito

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - Erano da poco passate le 20 e 15 questa sera quando è divampato un incendio nelle adiacenze del reparto montaggio dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco. Le fiamme sono partite da un magazzino in cui vengono stoccati componenti utili alla produzione della Panda: tappeti auto e padiglioni (l’interno del tettuccio dell’auto) oltre a tanti contenitori di plastica. L'intero reparto di montaggio in pochi minuti è stato invaso dal fumo. Scattato l'antincendio, tutti i lavoratori sono stati fatti evacuare rapidamente. Fasi un po’ concitate, ma per fortuna nessuno tra le tute blu è rimasta ferita. Sul posto poi sono accorsi poco dopo i vigili del fuoco sia per spegnere rapidamente le fiamme che per constatarne l’origine. La produzione in fabbrica è stata immediatamente bloccata. Sulle cause dell’incendio non sembra esserci dubbi che siano accidentali, pare che le fiamme siano state sprigionate in seguito ad un corto circuito del quadro elettrico. Ma comunque se ne saprà qualcosa in modo più dettagliato nelle prossime ore. L’azienda ha dovuto fermare la produzione della catena di montaggio sia nel secondo turno che era in corso che poi anche in quello successivo notturno. Stop alla produzione per far si che una all’interno del reparto tutto il fumo ed il cattivo odore sia completamente fuoriuscito. Alle 8 di domani dovrebbe riprendere normalmente la produzione. E proprio nella giornata odierna sono attesi in fabbrica a Pomigliano i vertici nazionali e regionali di Fim, Uilm e Fismic per un’assemblea unitaria insieme ai lavoratori e presentare l’accordo raggiunto pochi giorni con l’azienda automobilistica torinese sul contratto. Ma sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione relativamente all’annuncio di Fca nel corso del Salone dell’auto di Ginevra della messa in produzione nel sito industriale campano del C-Suv Alfa Romeo Tonale. - (PRIMAPRESS)