Evacuate delle famiglie nei pressi della Foce del Sarno che è straripato

(PRIMAPRESS) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) - Le piogge battenti delle ultime ore ha provocato lo straripamento del fiume Sarno in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Dall'alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia della città stabiese, è stato necessario lo sgombero di diverse case. La strada è invasa dal fiume, allagata per oltre mezzo metro. I Vigili del Fuoco dal distaccamento di Castellammare di Stabia questa mattina hanno portato in salvo una famiglia di 4 persone. - (PRIMAPRESS)