Napoli: le estetiste si riqualificano con l’Alta Formazione dell’Università Federico II

NAPOLI - Professione estetista ma con un titolo che nasce come Alta Formazione universitaria. L'iniziativa parte dall' Università degli Studi Federico II d Napoli, e costituirà un vero upgrade nell'estetica professionale in Italia. L'iniziativa nasce in risposta alla legge 1/90 che prevede che "le apparecchiature ad uso medico estetico (come ad esempio radiofrequenza ad alta densità, laser lipo e per l'epilazione a frequenze mediche), in un centro autorizzato di medicina estetica, quindi con la presenza e ausilio del medico, l'estetista le può utilizzare se ha effettuato specifici corsi di aggiornamento e utilizzo".

Il primo corso universitario di Alta Formazione, unico nel suo genere in Italia, sarà presentato lunedì 18 novembre presso la sede dell’Accademia Liliana Paduano, l’azienda di formazione leader nel campo nell’estetica che ha ideato e promosso la nuova figura professionale e la relativa proposta formativa che sarà quindi realizzata in convenzione con l’ateneo federiciano e con il patrocinio di Casartigiani.

Il corso di aggiornamento professionale per le funzioni di supporto al medico estetico sarà diretto dal professore Francesco D'Andrea, attualmente ordinario di chirurgia plastica alla Federico II, e vedrà la partecipazione di docenti d'eccezione come Fabrizio Schonauer (associato di Chirurgia Plastica), Tatiana Josu (docente del Master di II livello in Medicina Estetica della Federico II), Umberto Borellini (docente di cosmetologia a Tor Vergata, Pavia e Camerino), Pasquale Abruzzese (docente della Scuola Internazionale di Medicina Estetica a Roma, del Master Universitario di II Livello in Medicina Estetica a Siena e del Master di II Livello in Medicina Estetica a Napoli), Elisabetta Fulgione (docente presso la Scuola Internazionale di Medicina Estetica di Roma e già responsabile dell'ambulatorio di Dermatologia correttiva reparto di Dermatologia e venereologia Università della Campania -Luigi vanvitelli ), Sabato Albino (docente in discipline bio-scientifico-sanitarie nei corsi della regione Campania e autore di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali).